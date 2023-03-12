"بلومبيرغ": واشنطن تدرس إنشاء صندوق لدعم الودائع بعد انهيار "سيليكون فالي"

ولفتت إلى أن المقترح يُعدُّ جزءًا من خطة طوارئ للمؤسسة، بعد انتشار القلق بشأن صحة البنوك الصغرى التي تركز على مجتمعات رأس المال الاستثماري والشركات الناشئة.

وذكرت بلومبيرغ، أن المؤسسة استفسرت أمس السبت، من ممثلين عن العديد من المقرضين الصغار والمتوسطين، بما في ذلك First Republic Bank، حول أوضاعهم المالية.

ووفقًا للوكالة، انخفض سهم First Republic بنسبة 15٪ يوم الجمعة؛ ما رفع نسبة التراجع إلى 34٪ خلال أسبوع، فيما أبلغ البنك المستثمرين في بيان له، أن السيولة لا تزال قوية وأن قاعدة الودائع متنوعة للغاية.