"بلومبيرغ": واشنطن تدرس إنشاء صندوق لدعم الودائع بعد انهيار "سيليكون فالي"
كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية اليوم الأحد، أن المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع والاحتياطي الفدرالي يدرسان إنشاء صندوق يتيح للمنظمين الأمريكيين دعم المزيد من الودائع في البنوك التي تواجه مشاكل في أعقاب انهيار بنك "سيليكون فالي".
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن المنظمين ناقشوا أخيرًا المقترح الجديد في محادثات مع المديرين التنفيذيين في البنوك، مشيرة إلى أن المسؤولين يأملون بأن يؤدي إنشاء مثل هذا الصندوق إلى طمأنة المودعين والمساعدة في احتواء أي ذعر.
ولفتت إلى أن المقترح يُعدُّ جزءًا من خطة طوارئ للمؤسسة، بعد انتشار القلق بشأن صحة البنوك الصغرى التي تركز على مجتمعات رأس المال الاستثماري والشركات الناشئة.
وذكرت بلومبيرغ، أن المؤسسة استفسرت أمس السبت، من ممثلين عن العديد من المقرضين الصغار والمتوسطين، بما في ذلك First Republic Bank، حول أوضاعهم المالية.
ووفقًا للوكالة، انخفض سهم First Republic بنسبة 15٪ يوم الجمعة؛ ما رفع نسبة التراجع إلى 34٪ خلال أسبوع، فيما أبلغ البنك المستثمرين في بيان له، أن السيولة لا تزال قوية وأن قاعدة الودائع متنوعة للغاية.
وأوضحت أن عددًا من المقرضين الإقليميين الآخرين سجلوا أيضًا انخفاضًا في أسهمهم بعد انهيار "سيليكون فالي"؛ ما دفعهم إلى إصدار تطمينات بشأن أوضاعهم.
وأكدت شركة Western Alliance Bancorp أن الودائع والسيولة فيها قوية بعد أن هبط سهمها إلى أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
وفي اليوم ذاته، عندما انخفضت أسهم بنك "باكويست بانكورب" بنسبة 38٪ ، قال الرئيس التنفيذي بول تايلور، إن الشركة هي مصرف تجاري "جيد الأداء ومتنوع".
وبحسب بلومبيرغ، أصبح "سيليكون فالي" أكبر مقرض أمريكي يفشل منذ أكثر من عقد من الزمان بعد أسبوع مضطرب شهد محاولة فاشلة لزيادة رأس المال وهجرة نقدية من الشركات الناشئة التي غذَّت صعوده.
واستحوذت هيئات الرقابة في ولاية كاليفورنيا على البنك الذي بلغت قيمته أكثر من 40 مليار دولار نهاية العام الماضي.