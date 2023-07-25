النفط يواصل الارتفاع وسط شح الإمدادات وتعهد الصين بدعم اقتصادها

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، وحققت المزيد من المكاسب في ظل مؤشرات على تراجع الإمدادات وتعهد السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 82.81 دولار للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 78.85 دولار. وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة في اليوم السابق، وبلغا أعلى إغلاق لهما منذ نيسان/ أبريل.

وصعدا بالفعل لأربعة أسابيع متتالية مع توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج التي أعلنت عنها أوبك+.

وفي الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، تعهد القادة بتكثيف سياسات دعم الاقتصاد وسط انتعاش متذبذب بعد كوفيد-19، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي.

وتصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بيانات صناعية عن مخزونات الخام الأمريكية. وقدر أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو تموز.