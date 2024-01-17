واشنطن بوست: الصين أضعف مما كانت عليه في 2017

يرى تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الصين الآن أضعف مما بدت عليه في عام 2017، وقالت إن حكام العملاق الآسيوي يواجهون "رياحا معاكسة" مثيرة للقلق.

وذكر التقرير أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أشار في خطاب له قبل ستة أعوام في المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن الصين تحت رقابته "وصية على النظام الدولي، ونموذج للعولمة وليبرالية التجارة الحرة"، بينما كان متبقيًّا ستة أيام على تنصيب دونالد ترامب رئيسًا لأمريكا.

وقال الرئيس الصيني في خطابه بمناسبة العام الجديد، إن الاقتصاد الصيني يواجه "رياحًا معاكسة" في خضم تباطؤ هيكليٍّ ناتج عن تباطؤ الصادرات، وضعف الطلب، وارتفاع معدلات البطالة، وقلق المستثمرين.

وأضاف بينغ: "واجهت بعض الشركات وقتًا عصيبًا وبعض الناس كان من الصعب عليهم العثور على وظائف وتلبية الاحتياجات الأساسية،" وتعهد بتعزيز وتقوية النشاط الاقتصادي في الصين.