الأسهم الأمريكية تنخفض بعد أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي‎

تراجعت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون محضر أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي، وفق "رويترز".

يأتي ذلك قبل ظهور النتائج الفصلية لشركة "إنفيديا" لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي المقرر صدورها بعد انتهاء التداول.

وكافحت الأسهم لتحديد الاتجاه أثناء معظم الجلسة، لكنها هبطت بعد أن أظهر المحضر أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي ما زالوا على ثقة بأن ضغوط الأسعار ستتراجع، لكن ببطء، بسبب خيبة الأمل بشأن معدلات التضخم.

وانخفضت أسهم "إنفيديا" في الجلسة، لكنها حققت هذا العام ارتفاعا بنحو 90% بعد ارتفاعها 240% تقريباً في عام 2023.

ووفقاً لبيانات أولية، تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عند الإغلاق 14.32 نقطة، أي 0.27%، عند 5307.09 نقطة.

وخسر المؤشر "ناسداك المجمع" 31.08 نقطة أي 0.18% إلى 16801.54 نقطة.

وانحسر المؤشر "داو جونز الصناعي" 21 نقطة، أو 0.50%، إلى 39672.78 نقطة.