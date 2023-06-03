"النمو والتضخم".. توقعات متفائلة للاقتصادات العربية في 2023 و2024

أعلن صندوق النقد العربي، عن توقعاته للاقتصادات العربية خلال العام الجاري والمقبل، كاشفًا عن تفاؤل بشأن معدلات النمو والتضخم.

وتوقع الصندوق في تقريره الجديد الذي نشر مساء أمس الجمعة عبر موقعه الإلكتروني، أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية في عام 2023 نحو 3.4%، مقابل 5.6% العام 2022، بتراجع مقداره 2.2 نقطة.