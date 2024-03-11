تشمل السكك الحديدية والطيران.. تجدد إضرابات العمال في ألمانيا‎

وأشارت النقابة في بيان إلى أن "الإضراب في قطارات الشحن سيبدأ قبل ساعات قليلة من إضراب قطارات الركاب، عازية الحركة الاحتجاجية إلى تعثر المفاوضات مع شركة السكك الحديد (دويتشه بان)".

وسيكون الإضراب السادس الذي تنفذه نقابة سائقي القطارات الألمان، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ويأتي بعد أقل من أسبوع على إضراب مدته 35 ساعة تسبب بمعاناة لآلاف المسافرين.

ودعت طواقم المقصورة في شركة "لوفتهانزا"، السبت، إلى إضراب لمدة يومين، الأسبوع المقبل، في مدينتي فرانكفورت وميونيخ، بعد أيام من إعلان شركة الطيران عن أرباح قياسية.

ويشمل الإضراب الرحلات من فرانكفورت، الثلاثاء، ومن ميونيخ، الأربعاء، مع تأثر شركة "سيتي لاين" التابعة لشركة "لوفتهانزا" أيضاً.