"لوبوان": سياسة فرنسا المالية تضع ماكرون في "العاصفة"

وضع ارتفاع نسبة الدين العام في فرنسا حكومة ماكرون "في العاصفة" وسط مخاوف من تدهور الوضع المالي في البلد، وفق تقرير لمجلة "لوبوان".

وقالت المجلة الفرنسية في تقريرها إن اثنتين من وكالات التصنيف الثلاث الأكثر نفوذًا في الأسواق المالية، وهما "فيتش" للتصنيف الائتماني و"موديز"، قامتا بتحديث تقييمهما لملاءة الدين العام الفرنسي في 26 أبريل الماضي، حيث تتم هذه المراجعة للتصنيف المالي لفرنسا كل ستة أشهر.

وأشارت إلى أنّ فرنسا "أفلتت من العقوبات وأبقت الوكالتان على تصنيفاتهما، وكذلك توقعاتهما، دون تغيير".

لكن وكالة "ستاندرد آند بورز" التي تعتبر الوكالة الأكثر نفوذًا على الإطلاق، ستُصدر تقريرها يوم الجمعة 31 مايو الجاري، ما أثار مخاوف من استمرار تراجع مؤشرات الوضع المالي في فرنسا.

ويستند تقرير المجلة الفرنسية إلى تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون قبل أسبوع قال فيها إنه "لا يوجد أي تراجع في الإنفاق الحكومي"، وتساءل التقرير "لماذا وصل العجز العام إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، في حين توقعت الحكومة أن يصل إلى 4.9% ؟"