"جيه.بي مورجان": التوترات السياسية تثير القلق أكثر من الركود المحتمل بأمريكا

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي.بي مورجان تشيس، اليوم الثلاثاء، إن التوترات السياسية حول العالم اليوم تثير القلق أكثر من احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".

وأكد ديمون خلال حديثه اليوم، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض، "أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا والتوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين وبين الصين والغرب عامة مصدر أكبر للقلق من ركود محتمل في الولايات المتحدة".

وتوقع جيمي ديمون أن تؤدي الصراعات الجيوسياسية، خاصة بين روسيا وأوكرانيا إلى كساد كبير في العالم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مقبلة على ركود ضخم.

وانطلق اليوم في الرياض منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية: تمكين النظام العالمي الجديد"، ويستمر لثلاثة أيام بمشاركة رؤساء دول ومؤثرين ورؤساء تنفيذيين ومستثمرين من حول العالم.

وفي افتتاح المؤتمر، قال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن العالم يشهد أعلى معدلات تضخم منذ 40 عاما، وأعلى معدلات فائدة منذ الأزمة المالية العالمية.

واعتبر الرميان أن أهم أولويات الصندوق ضخ استثمارات في الاقتصاد المحلي من 30 إلى 40 مليار دولار، مما سيكون له أثر على الاقتصاد، ونوعية وجودة الوظائف التي ستوفرها هذه الاستثمارات.

وأضاف في كلمته: "العولمة واقتصاد الوفرة يتراجعان، بدلاً من التوسع الاقتصادي على مدار العقدين المنصرمين، نعود للخلف الآن، هناك حظر على تصدير سلع كثيرة في بلدان عديدة".