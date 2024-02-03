تعيين فاتح كاراهان محافظا للبنك المركزي التركي

وسرعان ما قالت شخصيات بارزة في مجلس الوزراء، إن البرنامج الاقتصادي سيستمر بعد رحيلها.

وكان أردوغان عين إركان في يونيو حزيران لتنفيذ تحول تام بعيدا عن السياسات غير التقليدية التي شملت خفض أسعار الفائدة وأدت إلى ارتفاع شديد في التضخم وهروب المستثمرين الأجانب.

ومنذ يونيو حزيران، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 45 بالمئة من 8.5 بالمئة.

وبعد زيادة أخرى 250 نقطة أساس، قال البنك، الأسبوع الماضي، إنه شدد السياسة بما يكفي لتحقيق تراجع التضخم مما يشير إلى احتمال التوقف.

وقالت إركان وهي مسؤول تنفيذية سابقة في أحد البنوك الأمريكية الكبرى إن "برنامجنا الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره"، مشيرة إلى ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية وتحسن التوقعات بأن يبدأ التضخم في الانحسار في منتصف العام تقريبا "كدليل على هذا النجاح".

وأضافت عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس "على الرغم من كل هذه التطورات الإيجابية، مثلما يعرف الجمهور، نُظمت حملة كبيرة ضدي في الآونة الأخيرة لاغتيال سمعتي".

وبينت "من أجل منع أسرتي وطفلي البريء الذي لم يبلغ من العمر حتى سنة ونصف، من التعرض لمزيد من هذا، طلبت من رئيسنا أن يعفيني من واجبي".

وقال وزير المالية محمد شيمشك إن البرنامج الاقتصادي سيستمر دون انقطاع وإن استقالة إركان كان قرارها الشخصي. وعبر نائب الرئيس التركي جودت يلماز عن تأييده للسياسة الحالية.