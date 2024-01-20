تونس.. تقلُّص عجز الميزان التجاري الغذائي ينعش آمال التعافي

تسجّل تونس أرقامًا يقول متخصصون في الاقتصاد إنها "مبشّرة" مع تقلّص عجز الميزان التجاري الغذائي، بفضل ارتفاع الصادرات وتراجع بعض الواردات الغذائية؛ ما يُنعش الآمال بتحقيق التعافي الاقتصادي.

وشهد الميزان التجاري الغذائي التونسي تقلّصا غير مسبوق بلغ نسبة 89,4 % وفق بيانات المرصد الوطني للزراعة، وهو منظمة حكومية.

وأرجع المرصد هذا التراجع في نسبة العجز إلى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون إلى 52,4 %، مقابل تراجع واردات الحبوب بـ 11,2 %، والزيوت النباتية بقيمة 40 %، رغم ارتفاع واردات السكر والحليب بنسبة تقارب 50 %.

ويقيس الميزان التجاري الغذائي، وهو أداة اقتصادية، الفرق بين قيمة الصادرات والواردات من المنتجات الغذائية خلال فترة معينة، وهو يمثل بشكل أساسي الميزان التجاري الخاص بالمنتجات الغذائية.

وإذا قامت دولة ما بتصدير أغذية أكثر مما تستورد، فسيكون لديها فائض في تجارة المواد الغذائية. وعلى العكس من ذلك، إذا استوردت منتجات غذائية أكثر مما تصدر، فسوف تعاني من عجز تجاري غذائي.