قال الخبير الاقتصادي كريستوفر ديمبيك، في مقال بصحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الرئيس القادم للولايات المتحدة سيستهدف الفائض التجاري الأوروبي.

ويحلل ديمبيك التأثير المحتمل للرئاسة الأمريكية المستقبلية على الولايات المتحدة، متناولا العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك في مقال منشور على موقع "تريبيون".

وبينما يؤيد البعض تفضيل أوروبا المستقلة أكثر لضغوط واشنطن، يعتقد ديمبيك أن هذا الاعتماد لا يقتصر فقط على الخطة العسكرية والحيوية، بل أيضًا على الخطة التجارية.

وتكشف الأحداث، وفقا للمقال، عن اعتماد كبير على أوروبا فيما يتعلق بالولايات المتحدة؛ باعتبارها العميل الرئيسي، على غرار الصين.