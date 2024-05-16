حرب غزة تتسبب بأضرار اقتصادية جسيمة في شمال إسرائيل

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الخميس، أن "الحرب في غزة سببت أضرارًا جسيمة للاقتصاد وقطاع السياحة في شمال إسرائيل".

وأضافت أن إسرائيل ربما تخلت عن المستوطنات التي تبعد مسافة أكثر من تسعة كيلومترات عن حدودها الشمالية الواقعة مع لبنان، مع استمرار الحرب على قطاع غزة،

وبعد اندلاع الحرب على غزة، تصاعدت الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، في محيط المناطق الحدودية.

وأضافت أن "أصحاب الأعمال الذين يتواجدون على مسافة تصل إلى تسعة كيلومترات من الحدود مع لبنان يحصلون على تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم، لكن المستوطنات التي تبعد مسافة أكثر من 9 كيلومترات، والتي لا تزال تتعرض لإطلاق نار يومي ليس لها مثل هذه التعويضات".

وذكرت أن "رؤساء السلطات في الجليل وخاصة في صفد وحتسور هغليليت وروش بينا، أصدروا نداء للسلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي، لمساعدة الشركات، في ظل الواقع الأمني الصعب الذي أدى إلى انهيار اقتصادي كامل، خاصة في مجال السياحة".