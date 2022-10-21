مصر.. ما صحة قرار رفع سعر الخبز المدعم في نوفمبر؟

نفت الحكومة المصرية من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية بدءاً من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل، وذلك بعد ورود أنباء تتحدث عن ذلك.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان بالاتفاق مع الوزارة، إنه "لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية بدءاً من الشهر القادم"، وإنه "لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن".

وشدد البيان على "استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، وكذلك فارق الزيادة في أسعار القمح المحلي والمستورد في ظل أزمة الغذاء العالمية".

وأوضح أن "قيمة دعم الخبز السنوية تبلغ 51 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل ميزانية دعم الخبز إلى 73 مليار جنيه خلال العام الحالي"، مشيراً إلى "شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين".

وأكد "تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش على الرغم من زيادة التكلفة الإنتاجية، كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى الجمهورية نحو 64 مليون فرد، بتكلفة 36 مليار جنيه سنوياً، بما يعادل 3 مليارات جنيه شهرياً".

وبلغت تكلفة زيادة الدعم بقيمة 100 أو 200 أو 300 جنيه، نحو 900 مليون جنيه شهرياً، وتصل القيمة الفعلية التي تم اعتمادها في الموازنة لزيادة الدعم التمويني الاستثنائي خلال الـ 6 أشهر أكثر من 5 مليارات جنيه.

وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء، خلال الساعات الماضية، عن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية، بدءاً من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.