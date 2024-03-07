المركزي: الاقتصاد الأمريكي حقق زيادة طفيفة في الأسابيع الأخيرة‎

ويحاول باول وزملاؤه إدارة ما يسمى "الهبوط السلس" للاقتصاد الذي يتباطأ نموه تدريجياً فيما يظل معدل البطالة منخفضاً حتى مع قرب عودة التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً في 2022، إلى النطاق الذي يستهدفه البنك عند 2%.

وذكر الاحتياطي الاتحادي في نتائج الاستطلاع الصادر، الأربعاء، والمعروف باسم "كتاب بيج" ويضم عدداً من شهادات الشركات في أنحاء الولايات المتحدة حتى 26 فبراير/ شباط، أن "النشاط الاقتصادي زاد بقدر طفيف في المتوسط".

وظل النمو إيجابياً عموماً، إذ أشارت نتائج الاستطلاع إلى توقعات بزيادة الطلب وظروف مالية أقل تشديداً على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة.

ومنذ مارس/ آذار 2022، رفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي عند 5.25-5.50%، ولا يزال عند هذا المستوى منذ يوليو/ تموز.

وبلغ التضخم السنوي في يناير/ كانون الثاني 2.4%، بانخفاض عن ذروته البالغة 7.1% التي وصل إليها في يونيو/ حزيران 2022.

وفي حين أنه من المقرر أن يظل سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل يومي 19 و20 مارس/ آذار، فقد توقع مسؤولو الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر/ كانون الأول 3 تخفيضات هذا العام.