إنتاج السيارات في بريطانيا يواصل النمو للشهر الخامس على التوالي

أظهرت بيانات في قطاع السيارات ببريطانيا، اليوم الخميس، أن إنتاج البلاد من السيارات قفز 21% على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني.

ووفق رويترز فقد سجل إنتاج السيارات في بريطانيا نمواً للشهر الخامس على التوالي، بدعم قوة في الطلب وانحسار مشكلات سلسلة التوريد.

وقالت "جمعية مصنعي وتجار السيارات" إنه تم طرح 82997 وحدة في المجمل من خطوط إنتاج المصانع في البلاد الشهر الماضي، مقارنة مع 68575 وحدة في العام السابق.

وأضافت الجمعية أنه لم يتضح بعد حجم التأثير على صناعة السيارات في البلاد نتيجة الهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر.

وارتفع إنتاج السيارات الكهربائية 4.5% إلى 29590 وحدة الشهر الماضي، وهو ما يمثل 35.7% من إجمالي الإنتاج.