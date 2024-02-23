غزة تتلقى أبرز صدمة في تاريخ الاقتصاد المعاصر

شهد قطاع غزة أبرز الصدمات المسجلة في تاريخ الاقتصاد المعاصر، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة، بحسب تقرير للبنك الدولي.

وأعلن البنك الدولي، أن الحرب الإسرائيلية كانت لها عواقب "كارثية" على البنية التحتية في غزة، وتسببت في انكماش اقتصاد القطاع بأكثر من 80% في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال البنك في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إن الحرب المستمرة ألحقت أضرارا وخلفت دمارا واسعا في جميع أنحاء القطاع، وكذلك "خسائر فادحة في الأرواح".

وأوضح البنك أنه بالاضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، فإن "جميع الأنشطة الاقتصادية تقريبا في غزة توقفت تماما".

ولفت البنك الدولي إلى التقديرات الأولية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، التي تشير إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي في غزة بأكثر من 80%"، نزولاً من 670 مليون دولار في الربع الثالث إلى 90 مليوناً في الربع الأخير.

وذكر البنك أن هذا التراجع الفصلي يمثل انخفاضا سنويا بنسبة 24%، مضيفا أن "المستوى المسجل لأضرار الأصول الثابتة وتدميرها كارثي".

وأضاف أن "كل فرد في غزة تقريبا سيعيش في فقر مدقع أقله على المدى المنظور".

ومع استمرار الحرب، أعلن البنك الدولي الخميس عن منحة بقيمة 30 مليون دولار "للمساعدة في ضمان استمرارية تأمين التعليم الحيوي للأطفال".

وقال إن "هذه المنحة ستخصص لقطاع التعليم لضمان استمرارية التعليم الأساسي للطلاب".