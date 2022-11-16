لأول مرة.. "أمازون" تسرح موظفين سعيًا إلى إلغاء 10 آلاف وظيفة

أعلنت شركة "أمازون دوت كوم"، اليوم الأربعاء، أنها سرحت عددًا من الموظفين في إحدى وحداتها، فيما قال مصدر مطلع على أوضاع الشركة إن عملاق البيع بالتجزئة مازال يستهدف تقليص 10 آلاف وظيفة، بعضها في أقسام البيع بالتجزئة والموارد البشرية.

والإعلان هو الأول من نوعه من جانب الشركة، منذ أن كشفت وسائل الإعلام عن خطط التسريح، يوم الإثنين، وينذر الإعلان بتحول كبير في شركة معروفة بإيجاد فرص عمل، ويبرز أحدث عمليات الفصل التي أصابت قطاع التكنولوجيا.

وقال ديف ليمب، المدير التنفيذي للشركة في تدوينة، إن "الشركة قررت دمج فرق في وحدة أجهزتها التي نشرت شعبية المساعد الصوتي الذي يستطيع المستهلكون الطلب من خلاله. وأخطرت الشركة الموظفين الذين فصلتهم، أمس الثلاثاء"، مضيفًا: "ما زلنا نواجه بيئة غير عادية وغير مؤكدة في الاقتصاد الكبير. في ضوء ذلك، فقد عملنا، خلال الأشهر القليلة الماضية، على تحديد الأولويات بشكل أكبر للأمور الأكثر أهمية لعملائنا والشركات".

ومع أن الخطط ما زالت تتغير، لكنها تستهدف إلغاء نحو 10 آلاف وظيفة من خلال الخفض في المزيد من الوحدات، وهذا الخفض يبلغ نحو 3 % من القوة العاملة في أمازون البالغة 300 ألف موظف تقريبًا.

ولسنوات، استهدف بائع التجزئة عبر الإنترنت نشر جهاز المساعد الشخصي "أليكسا" في كل مكان لتقديم أي طلب تسوق، على الرغم أنه لم يتضح مدى انتشار المستخدمين له في مهام أكثر تعقيدًا من التحقق من الأخبار أو الطقس.

واجتذب "أليكسا"، وهو مشروع مستوحى من جهاز كمبيوتر ناطق في برنامج الخيال العلمي "ستار تريك"، عددًا ارتفع إلى 10 آلاف شخص بحلول 2019.

وفي ذلك الوقت، روجت أمازون لمبيعات أكثر من 100 مليون جهاز من أجهزة أليكسا، وهو رقم لم يتم تحديثه علنًا منذ ذلك الحين. وقال جيف بيزوس مؤسس الشركة لاحقًا إن "أمازون تبيع أجهزة أليكسا غالبًا بسعر مخفض وأحيانًا أقل من الكلفة".

وتبذل "أمازون" جهودًا في ترميز إجابات ذكية عن أي سؤال قد يتوقعه أليكسا من المستخدمين، لكن شركة غوغل التابعة لألفابت وشركة (أوبن ايه.آي) للذكاء الاصطناعي المدعومة من "مايكروسوفت" حققتا انفراجات كبيرة في روبوتات الدردشة التي تستجيب مثل الإنسان دون الإمساك بأي جهاز.

وبعد أنباء التسريح، قلصت الأسهم خسائرها منخفضة نحو 1 % في منتصف النهار.