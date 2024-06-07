الذهب يتجه لأول مكاسب في 3 أسابيع مع تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع مع زيادة المتداولين لرهاناتهم على أن المركزي الأمريكي سيبدأ خفض أسعار الفائدة قريباً، مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.

وبحلول الساعة 0321 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية لتستقر عند 2377.13 دولار للأوقية. وربح المعدن نحو 2% حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2396.00 دولار، وفق "رويترز".

وحام الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في 8 أسابيع وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.275%، الخميس، وهو أدنى مستوى لها منذ مطلع أبريل/ نيسان مما يزيد من جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين.

قال يب جون رونغ استراتيجي السوق في "آي.جي": "ظلت أسعار الذهب صامدة في الآونة الأخيرة إذ وفر انخفاض عوائد السندات وتراجع الدولار بيئة داعمة للمعدن الأصفر".

وتتطلع الأسواق الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، مع احتمال أن يأتي نمو الوظائف أقل من متوسط ​​توقعات الاقتصاديين عند 185 ألفاً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 31.16 دولار للأوقية. بينما صعد البلاتين 0.3% إلى 1006.15 دولار وخسر البلاديوم 0.4% إلى 925.75 دولار.