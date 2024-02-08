سعر الذهب يستقر بعد تصريحات مسؤولين أمريكيين

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، على خلفية تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قلصت توقعات السوق بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة وقوضت الطلب على الملاذ الآمن، بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حماس لوقف إطلاق النار في غزة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2033.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.27 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2049 دولارا للأوقية.

وأوضح تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد، أن هناك مخاوف جيوسياسية كافية لإبقاء الإقبال على شراء الملاذ الآمن خيارا قائما؛ ما يحد من تراجع أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر فإن عدم وضوح التوقيتات المحتملة لخفض الفائدة يقلص فرص ارتفاع الذهب قريبا.

ويريد مسؤولو المركزي الأمريكي إرجاء خفض الفائدة، حتى تكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى اثنين بالمئة.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

ويترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، والمقرر صدورها الساعة 13.30 بتوقيت غرينتش، بعد أن جاء التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية الأسبوع الماضي أقوى من المتوقع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد سجل البلاديوم أدنى مستوياته في 5 سنوات، وهبط في المعاملات الفورية 0.2% إلى 893.16 دولار للأوقية. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.24 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.1% إلى 880.05 دولار.