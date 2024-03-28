الشلل يضرب قطاع النقل في سول بسبب سائقي الحافلات (صور)
بدأ سائقو الحافلات في العاصمة الكورية الجنوبية سول، إضراباً، الخميس، بعد فشل أحدث جهود للتفاوض على زيادة الأجور.
وعرقل ذلك التنقل في المدينة التي يسكنها أكثر من 9 ملايين نسمة بالإضافة إلى مليون شخص من أطراف المدينة.
ومع توقع حدوث اضطرابات خلال ساعات الذروة، قالت حكومة المدينة إن مترو الأنفاق سيعمل لساعات إضافية مع تشغيل المزيد من القطارات.
وستوفر مناطق المدينة أيضاً وعددها 25 ما يصل إلى 480 حافلة لنقل الركاب إلى محطات مترو الأنفاق.
وبحسب "رويترز"، فإن الإضراب الشامل لسائقي الحافلات في المدينة هو الأول منذ 12 عاماً، واستمر الإضراب الماضي لنحو 20 دقيقة.
وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن المفاوضات بين نقابة عمال الحافلات في سول، التي تمثل سائقين يخدمون 97% من عمليات الحافلات، والشركات فشلت بعد رفض طلب النقابة بزيادة الأجور بالساعة 12.7% ورأته الشركات "مبالغا فيه".
وأفادت"يونهاب" بأن الركاب في سول أصيبوا بالحيرة صباح الخميس إذ لم يكن البعض على علم بالإضراب بعد انهيار المحادثات قبل الفجر.
وقال يون جونج جانج رئيس مكتب تخطيط النقل في حكومة مدينة سول عبر بيان "سنبذل قصارى جهدنا للتوصل بسلاسة إلى اتفاق بين النقابة والإدارة قريبا".
ويجري تشغيل الحافلات في سول بنظام شبه عام تقوم فيه الشركات الخاصة بإدارة الحافلات بينما تدعمها وتنظمها بشكل كبير حكومة المدينة لضمان إمكانية تقديم الخدمات.