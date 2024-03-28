الشلل يضرب قطاع النقل في سول بسبب سائقي الحافلات‎ (صور)

بدأ سائقو الحافلات في العاصمة الكورية الجنوبية سول، إضراباً، الخميس، بعد فشل أحدث جهود للتفاوض على زيادة الأجور.

وعرقل ذلك التنقل في المدينة التي يسكنها أكثر من 9 ملايين نسمة بالإضافة إلى مليون شخص من أطراف المدينة.

ومع توقع حدوث اضطرابات خلال ساعات الذروة، قالت حكومة المدينة إن مترو الأنفاق سيعمل لساعات إضافية مع تشغيل المزيد من القطارات.

وستوفر مناطق المدينة أيضاً وعددها 25 ما يصل إلى 480 حافلة لنقل الركاب إلى محطات مترو الأنفاق.