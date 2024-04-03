المركزي اليمني يمهل البنوك 60 يومًا لنقل مراكزها الرئيسة إلى عدن
أمهل البنك المركزي اليمني البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، 60 يومًا، لنقل مراكزها الرئيسة من مدينة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
وحذّر المركزي اليمني، في قرار صادر اليوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين، طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة، ولائحته التنفيذية.
وقال إن قراره جاء نتيجة لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في اليمن من إجراءات غير قانونية من قبل "جماعة مصنفة إرهابيًا، من شأنها أن تعرّض البنك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيًا".
وذكر المركزي اليمني أن ما قامت به ميليشيا الحوثي من إصدار عملات غير قانونية، "يخلّ بالنظام المالي والمصرفي في البلاد.
وأشار إلى منع الميليشيا البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية، ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.
وأكد أن قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من صنعاء إلى عدن، "يمكّن البنك المركزي اليمني من أداء مهامه الرقابية وممارستها وفقًا للقانون".