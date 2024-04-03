المركزي اليمني يمهل البنوك 60 يومًا لنقل مراكزها الرئيسة إلى عدن

أمهل البنك المركزي اليمني البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، 60 يومًا، لنقل مراكزها الرئيسة من مدينة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.

وحذّر المركزي اليمني، في قرار صادر اليوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين، طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة، ولائحته التنفيذية.