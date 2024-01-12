هيئة قناة السويس: العائد بالدولار يتراجع 40% منذ بداية العام

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أأن عائد القناة بالدولار انخفض 40 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات ميليشيا الحوثي في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر.

وقال ربيع لبرنامج تلفزيوني في ساعة متأخرة الخميس، إن حركة عبور السفن تراجعت 30 بالمئة في الفترة من الأول من يناير كانون الثاني إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي.

وأوضح أن عدد السفن العابرة لقناة السويس انخفض إلى 544 سفينة حتى الآن هذا العام، مقابل 777 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصا فيها، وتسعى السلطات جاهدة منذ سنوات لتعزيز إيراداتها بما في ذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015. ويجري حاليا تنفيذ المزيد من عمليات التوسيع.