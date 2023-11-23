بريطانيا تقر أهم تخفيض للضرائب التجارية منذ نصف قرن

أعلن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، اليوم الأربعاء، في خطوة رائدة، أهم تخفيض للضرائب التجارية منذ نصف قرن في المملكة المتحدة، وذلك خلال بيان الخريف الذي قدمه أمام البرلمان، ما يشير إلى تحول نحو إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي.

وقالت صحيفة "تلغراف" إن محور هذه السياسة المالية الجريئة هو التمديد الدائم لـ "الإنفاق الكامل"، ما يسمح للشركات باستعادة ما يصل إلى 25 بنسًا لكل جنيه مستثمر، وهو مخطط من المقرر أن ينتهي في آذار/ مارس 2026.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الخزانة أبقت تفاصيل التخفيضات الضريبية الشخصية طي الكتمان، لكن الترقب كبير لتخفيض التأمين الوطني، الذي يستفيد منه حوالي 28 مليون فرد، إلى جانب التخفيضات المحتملة في ضريبة الدخل.

بدوره، أكد هانت أن الاقتصاد قد تجاوز منعطفًا مع انخفاض كبير في التضخم هذا العام، واضعًا بيان الخريف على أنه رفض للحكومة الكبيرة، والإنفاق المرتفع، والضرائب المرتفعة.

وشدد الوزير على اتباع نهج مؤيد للأعمال، ويحدد 110 تدابير للنمو تهدف إلى خفض الروتين الروتيني للتخطيط، وتسريع الوصول إلى الشبكة الوطنية، ودعم جمع رأس المال لرواد الأعمال، ودعم الصناعات ذات النمو المرتفع، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الإنتاجية، وإصلاح الرعاية الاجتماعية، تعزيز تكافؤ الفرص على المستوى الوطني، إضافة إلى خفض الضرائب التجارية.

وأكدت الصحيفة أن هذا الإعلان يعد تحولاً ملحوظًا في الإستراتيجية الاقتصادية في ظل رئاسة ريشي سوناك للوزراء، والانتقال من السيطرة على التضخم إلى تحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، فهو بمثابة مناورة سياسية لتعزيز مكانة حزب المحافظين، نظرًا للتقدم الكبير الذي حققه حزب العمال في استطلاعات الرأي الأخيرة.

ومن المقرر أن يتم تسليم بيان الخريف إلى مجلس العموم، وقد يكون أحد آخر الإعلانات المالية الرئيسة قبل الانتخابات العامة المتوقعة في خريف العام المقبل.

وبحسب الصحيفة، تتضمن الحزمة إصلاحات مثل تغيير نظام الرعاية الاجتماعية مما يجعل من الصعب المطالبة بإعانات المرض أثناء عدم البحث عن عمل، وتقييد الإنفاق العام، وإصلاحات المعاشات التقاعدية، وزيادة أجر المعيشة الوطني إلى 11.44 جنيه إسترليني، في الساعة اعتبارًا من أبريل 2024.

وأكدت الصحيفة أنه في حين تهدف هذه التدابير إلى دعم الاقتصاد والارتقاء بأفقر العمال، فإن الاهتمام يتركز بشدة على التخفيضات الضريبية التي اختار هانت وسوناك تنفيذها، في أعقاب التعهدات الأخيرة بالقيام بذلك، حيث يتم تسليط الضوء على خطة الإنفاق الكاملة، والتي من المقرر أن تكلف ما يقرب من 10 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، والتي وصفها هانت بأنها أهم تخفيض ضريبي للشركات في التاريخ الحديث.

يشار إلى أنه بعد التغلب على تحديات الوباء العالمي وأزمة الطاقة، اتخذت الحكومة قرارات صعبة لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.

وعلى الرغم من النمو الاقتصادي المعترف به، وارتفاع الدخل الحقيقي، والدعم الفعال للوباء، يؤكد هانت أن العمل لم يكتمل، مما يسلط الضوء على الاعتماد على طاقة ومشاريع الشعب البريطاني لتحقيق اقتصاد ديناميكي.

وختمت الصحيفة أنه بعد صدور بيان الخريف، من المتوقع أن تنشأ مناقشة حول فعالية التكلفة المحتملة في الأمد البعيد لخطة النفقات الكاملة، مع تساؤل الخبراء حول ما إذا كانت دفعة النمو ستفوق النفقات المالية، لافتة في الوقت نفسه إلى أمل الشركات في تمديد خفض أسعار الفائدة على الشركات.

وينتظر الناخبون وأعضاء البرلمان بفارغ الصبر تفاصيل التخفيضات الضريبية التي وعد بها هانت.

المصدر: صحيفة "تلغراف" البريطانية