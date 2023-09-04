ما انعكاسات إنشاء "بلومبرغ دولية" خلفًا لـ"منصة صيرفة" المحلية على الليرة اللبنانية؟

تتضمن أجندة الجلسة المُقبلة لمجلس الوزراء اللبناني طلبًا مقدمًا من المصرف المركزي يتمثل بإنشاء منصة تداول دولي للعملات والأسواق المالية، تحت اسم منصة "بلومبرغ"، التي ستبدأ معاملاتها اعتبارًا من أواخر أيلول/سبتمبر الجاري.

وستحل "بلومبرغ" الدولية مكان "منصة صيرفة" المحلية، التي أوقف حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ونوابه عملها في الأول من آب/أغسطس الماضي.

وقال منصوري إن منصة "بلومبرغ" ستسهل عملية التداول من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي، ما يسمح "للدولة اللبنانية أن تدفع كل التزاماتها بالليرة اللبنانية".