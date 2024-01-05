"داو جونز" يغلق مرتفعاً بدعم أسهم القطاع المالي

أنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة، الخميس، على ارتفاع، إذ دفعت أسهم القطاع المالي وبيانات الوظائف القوية المستثمرين إلى تأخير توقعاتهم للموعد الذي قد يشهد بدء خفض أسعار الفائدة.

ورغم ذلك، تكبد المؤشر "ناسداك" المجمع الخسارة الثالثة على التوالي مواصلا بدايته القاتمة للعام في ظل استمرار المستثمرين الذين يركزون على أسهم التكنولوجيا في البيع لجني الأرباح بعد تسجيلها ارتفاعا حادا في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي.

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً 15.11 نقطة أو 0.32 % إلى 4689.70 نقطة، بينما خسر المؤشر "ناسداك" المجمع 82.83 نقطة أو ما يعادل 0.57 % ليبلغ 14509.39 نقطة.

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 20.69 نقطة أو 0.06 % إلى 37450.88 نقطة.