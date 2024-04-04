لوموند: الصين تقوض الصناعة الأوروبية

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الارتفاع في الصادرات الصينية يشكل تحديا كبيرا للعديد من القطاعات الصناعية في أوروبا.

وأضافت أنه رغم التباطؤ الحاد الذي يشهده الاقتصاد الصيني، تفيض مصانعها المدعومة بشكل كبير بالمنتجات، التي يتم تصديرها بأسعار لا تقبل المنافسة غالبا، والمجهزة بتكنولوجيات متزايدة التطور مثل الألواح الشمسية، والسيارات الكهربائية، والتكنولوجيا الحيوية.

السيادة الأوروبية

ولفتت الصحيفة إلى أن الرمز الأكثر وضوحا لهذا الاتجاه هو صعود السيارات الكهربائية الصينية، مع ارتفاع الواردات الأوروبية من صفر إلى 12 مليار يورو في خمس سنوات، وتتميز علامات تجارية مثل" بي واي دي" و"إم جي"، التي أصبحت فجأة مألوفة لدى عامة الناس.

وأوضحت الصحيفة أن الواردات الأوروبية زادت من المواد الكيميائية العضوية بنسبة 34% على مدى خمس سنوات، في حين تضاعفت وارداتها من البلاستيك تقريباً، إلا أن نصف مختبرات العالم التي تنتج الأموكسيسيلين، وهو المضاد الحيوي الأكثر استخداماً، تقع في الصين.

وبحسب الصحيفة، فإنه وعلى الرغم من الدعوة إلى "السيادة الأوروبية" و"السياسة الصناعية الأوروبية"، لا يوجد في الوقت الحالي أي فصل اقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والصين، لافتة إلى أنه من عام 2013 إلى عام 2023، تضاعف العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين ثلاث مرات تقريبا، ليصل إلى 291 مليار يورو في عام 2023، في حين أظهرت فرنسا عجزا تجاريا قدره 41 مليار يورو.