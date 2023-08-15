مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل ارتفاعاً أعلى من المتوقع
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات التجزئة الأمريكية سجلت نمواً أكبر من المتوقع في تموز/ يوليو مع ارتفاع مشتريات الأمريكيين عبر الإنترنت وزيادة ارتيادتهم للمطاعم، وهو ما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي في مطلع الربع الثالث ويبقي احتمال حدوث ركود مستبعداً.
وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن مبيعات التجزئة زادت 0.7 بالمئة الشهر الماضي. وجرى رفع نسبة زيادة المبيعات في حزيران/ يونيو حزيران إلى 0.3 بالمئة بدلا من 0.2 بالمئة في التقرير السابق.
وتوقع اقتصاديون في وقتٍ سابق ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4 بالمئة، حيث تلقت مبيعات التجزئة دعماً على الأرجح من عرض لأمازون الشهر الماضي.
وظل الطلب قوياً رغم قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم. ويعزز انحسار التضخم القوة الشرائية للمستهلكين، إذ تستدين الأسر أيضا لتمويل المشتريات.
و ارتفعت مبيعات التجزئة واحداً بالمئة في تموز/ يوليو، بعد استبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية،. وجرى خفض نسبة زيادة مبيعات التجزئة الأساسية في حزيران/ يونيو إلى 0.5 بالمئة بدلا من 0.6 بالمئة في التقرير السابق.