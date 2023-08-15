مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل ارتفاعاً أعلى من المتوقع

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات التجزئة الأمريكية سجلت نمواً أكبر من المتوقع في تموز/ يوليو مع ارتفاع مشتريات الأمريكيين عبر الإنترنت وزيادة ارتيادتهم للمطاعم، وهو ما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي في مطلع الربع الثالث ويبقي احتمال حدوث ركود مستبعداً.

وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن مبيعات التجزئة زادت 0.7 بالمئة الشهر الماضي. وجرى رفع نسبة زيادة المبيعات في حزيران/ يونيو حزيران إلى 0.3 بالمئة بدلا من 0.2 بالمئة في التقرير السابق.