البنك المركزي الإسرائيلي يحذر من عدم تجنيد "الحريديم"

حذّر البنك المركزي الإسرائيلي، اليوم الأحد، من أضرار اقتصادية ما لم يتم تجنيد مزيد من الرجال اليهود المتزمتين دينيا في الجيش، ليدلي بدلوه في قضية خلافية تسبب صدعا في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زمن الحرب.

وقال البنك المركزي، في تقريره السنوي لعام 2023، إن حرب إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة، التي بدأت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، سلطت الضوء على احتياج الجيش لمزيد من المجندين، وأضافت عبئا على الاقتصاد بسبب الزيادة الحادة في عدد أيام الخدمة التي ستكون مطلوبة لكل من المجندين الإلزاميين وجنود الاحتياط، بحسب رويترز.

وأضاف أن هذا يضعف الناتج الاقتصادي للجنود: "ما دام عبء الخدمة العسكرية مقسما بين عدد أكبر من الجنود.. يتراجع التأثير الاقتصادي على كل منهم، وكذلك التأثير الإجمالي على الاقتصاد".