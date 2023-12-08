"الذهب الأسود" يخفف حدة التوتر بين النيجر وبنين

خفف إنتاج النفط من حدة التوتر بين النيجر وبنين، بعدما تعرض أكبر مشروع خط أنابيب في أفريقيا للتهديد بالتجميد، بسبب تدهور العلاقات بين البلدين بعد الانقلاب العسكري في نيامي.

وسلط موقع "موند أفريك" الفرنسي، اليوم الجمعة، الضوء على أنبوب للبترول بطول 2000 كيلومتر، بما في ذلك 1250 كيلومترًا في النيجر، والذي سيربط آبار النفط في أجاديم بميناء سيمي في بنين.

وغيّرت بنين موقفها بعدما دعمت في بداية الانقلاب العسكري بالنيجر التدخل الذي دعت إليه فرنسا لإعادة النظام الدستوري متحدية عقوبات "إيكواس" على نيامي.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية البنيني، روموالد واداني، رسميًا أن خط الأنابيب لتصدير النفط الخام النيجري سيدخل الخدمة رغم العقوبات التي أمرت بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 30 يوليو الماضي ضد نيامي.