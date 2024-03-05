الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض مع ترقب بيانات اقتصادية‎

أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على انخفاض طفيف، الاثنين، بعد أن سجل مستوى قياسياً جديداً مع تعويض التقدم في أسهم الرقائق الضعف في شركة "أبل" ذات الثقل في السوق.

يأتي ذلك فيما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وشهادة رئيس بنك مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونغرس.

ووفقا لـ"رويترز"، تراجعت أسهم "أبل" بعد غرامة مكافحة الاحتكار التي فرضها الاتحاد الأوروبي بقيمة ملياري دولار لمنعها "سبوتيفاي" وخدمات بث الموسيقى الأخرى من إبلاغ المستخدمين بخيارات دفع خارج متجر التطبيقات الخاص بها.

لكن الارتفاعات في أسهم الرقائق، بما في ذلك "إنفيديا"، ساعدت في دفع "ستاندرد آند بورز" إلى مستويات قياسية مرتفعة خلال اليوم مع مواصلة المستثمرين الرهان على الطلب على المنتجات التي تدعم الذكاء الاصطناعي على الرغم من حذرهم الكبير قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

ويترقب المستثمرون بيانات شهرية رئيسية مثل قراءة مؤشر قطاع الخدمات، المقرر صدورها الثلاثاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها الجمعة، للاستدلال على مدى سلامة الاقتصاد الأمريكي.

ونزل المؤشر "داو جونز الصناعي" 97.89 نقطة بما يعادل 0.25% إلى 38989.49 نقطة، وهبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 6.09 نقطة أو 0.12% إلى 5130.99 نقطة، وتراجع المؤشر "ناسداك المجمع" 67.27 نقطة أو 0.41% إلى 16207.67 نقطة.