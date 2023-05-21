بايدن يدرس تجاوز الكونغرس لرفع سقف الدين
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إنه يدرس الإمكانية الدستورية لتجاوز الكونغرس، فيما يتعلق بأزمة رفع سقف الدين، لتجاوز تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين.
وأضاف بايدن للصحافيين في قمة مجموعة السبع في اليابان، أنه لا يضمن عدم افتعال الجمهوريين في الكونغرس تخلفًا متعمدًا عن السداد، عبر قيامهم بـ"أمر شائن".
وأوضح بايدن، أنه يدرس المادة 14 في الدستور الأمريكي ليرى إن كانت تعطيه صلاحية قانونية تسمح له بتجاوز الكونغرس لاتخاذ قرار برفع سقف الدين لتجنب الأزمة.
ووجه بايدن اتهامات مباشرة للجمهوريين بمحاولة تعطيل مفاوضات رفع سقف الدين، مشيرًا إلى أن مقترحاتهم التي كانوا يدلون بها خلال المباحثات "غير مقبولة".
ووصف بايدن مواقف الجمهوريين بـ"المتطرفة"، مؤكدًا أن الوقت قد حان ليتخلوا عن هذه المواقف.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من فريقه تحديد موعد، في وقت لاحق اليوم الأحد؛ للتحدث هاتفيا مع الجمهوري كيفين مكارثي، رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة سقف الدين.
وسعى بايدن إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد أن أطلعه فريقه في اليابان، حيث يشارك في قمة مجموعة السبع، على آخر تطورات محادثات سقف الدين بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس.
وتبادلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوريون في الكونغرس انتقادات لاذعة، أمس السبت؛ بشأن رفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، حيث وصف كل جانب مقترحات الطرف الآخر بأنها مبالغ فيها.