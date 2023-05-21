بايدن يدرس تجاوز الكونغرس لرفع سقف الدين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إنه يدرس الإمكانية الدستورية لتجاوز الكونغرس، فيما يتعلق بأزمة رفع سقف الدين، لتجاوز تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين.

وأضاف بايدن للصحافيين في قمة مجموعة السبع في اليابان، أنه لا يضمن عدم افتعال الجمهوريين في الكونغرس تخلفًا متعمدًا عن السداد، عبر قيامهم بـ"أمر شائن".

وأوضح بايدن، أنه يدرس المادة 14 في الدستور الأمريكي ليرى إن كانت تعطيه صلاحية قانونية تسمح له بتجاوز الكونغرس لاتخاذ قرار برفع سقف الدين لتجنب الأزمة.