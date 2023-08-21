الصين توافق على استئناف الرحلات الجوية مع كوريا الشمالية

منحت السلطات الصينية، اليوم الاثنين شركة الخطوط الجوية الكورية الشمالية "إير كوريو"، موافقة لاستئناف الرحلات إلى الصين.

جاء ذلك في تصريح صدر عن وزارة الخارجية الصينية، لكن الوزارة لم تقدم مزيدًا من التفاصيل، مثل: موعد استئناف الرحلات، أو عدد الرحلات الأسبوعية، فيما أحالت الوزارة أسئلة أخرى إلى هيئة تنظيم الطيران في الصين والتي لم تكن متاحة للتعليق.

وجاءت الموافقة بعد أن قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إن الحدود بين كوريا الشمالية والصين يعاد فتحها تدريجيًّا، مع زيادة خدمات القطارات.

وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية وأكبر دول جوارها، وجرى تعليق الرحلات الجوية بين الجانبين في أوائل عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19 عندما أغلق البلدان الحدود مع الدول الأخرى.