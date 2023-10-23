سوناطراك الجزائرية تعتزم تخزين الكربون بغرس 420 مليون شجرة

أعلنت شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية "سوناطراك" عن مشروع بقيمة مليار دولار، لتخزين الكربون الطبيعي عبر زراعة 420 مليون شجرة على مدى عشر سنوات.

وذكرت قناة النهار الجزائرية التلفزيونية، يوم الإثنين، نقلا عن وزير الطاقة محمد عرقاب أن سوناطراك لديها خطط لمشروع بقيمة مليار دولار لتخزين الكربون الطبيعي من خلال زراعة 420 مليون شجرة على مدى عشر سنوات.

وأضاف عرقاب أن الجزائر، وهي مصدر رئيس للغاز، تهدف إلى أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 30٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، حسب ما أوردته النهار.