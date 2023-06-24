أمازون تعتزم استثمار 15 مليار دولار في الهند
قال الرئيس التنفيذي لـ"أمازون دوت كوم"، آندي جاسي، لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال اجتماعهما يوم الجمعة، إن الشركة ستستثمر 15 مليار دولار إضافية في الهند.
وأضاف أن الاستثمار سيرفع إجمالي قيمة استثمارات عملاق التجارة الإلكترونية في جميع القطاعات بالهند إلى 26 مليار دولار بحلول 2030.
وأفاد منشور على مدونة لـ"أمازون" بأن مودي وجاسي تحدثا عن دعم الشركات الناشئة الهندية وخلق وظائف وتيسير الصادرات والتحول الرقمي وتمكين الأفراد والشركات الصغيرة من التنافس على الصعيد العالمي.
ويأتي الإعلان في أعقاب إعلان وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون (أمازون ويب سيرفيسز) الشهر الماضي، أنها ستستثمر 1.06 تريليون روبية (12.9 مليار دولار) في الهند بحلول نهاية 2030.