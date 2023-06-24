أمازون تعتزم استثمار 15 مليار دولار في الهند

قال الرئيس التنفيذي لـ"أمازون دوت كوم"، آندي جاسي، لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال اجتماعهما يوم الجمعة، إن الشركة ستستثمر 15 مليار دولار إضافية في الهند.

وأضاف أن الاستثمار سيرفع إجمالي قيمة استثمارات عملاق التجارة الإلكترونية في جميع القطاعات بالهند إلى 26 مليار دولار بحلول 2030.