خبراء: العقوبات الغربية والإنفاق على الميليشيات شلّا اقتصاد إيران

أسهمت عوامل عديدة في شلّ الاقتصاد الإيراني، أبرزها قضية العقوبات الدولية بسبب البرنامج النووي، والصواريخ البالستية، إلى جانب تمويل الميليشيات.

وتضاعفت العقوبات بفعل قمع الاحتجاجات، وانتهاكات حقوق الإنسان، فضلًا عن تهديد الاستقرار والأمن في المنطقة، وكذلك الأموال التي تهدرها طهران على الميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لها لتحقيق أجندتها.

ويرى خبراء إيرانيون في مجال الاقتصاد، أن العقوبات وعوامل أخرى، مثل: سوء الإدارة، بالإضافة إلى تركيز طهران على دعم الجماعات المسلحة عوامل أخرى فاقمت سوء الأوضاع المعيشية وتزايد معدلات الفقر.

ووفق الخبراء فإنه "لأكثر من عقد من الزمان، أدى الحصار إلى شلّ الاقتصاد الإيراني، وخفض صادرات النفط، وتدمير كثير من ثروات الطبقة المتوسطة، فقد وصل الفساد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، والبطالة مرتفعة، والديون الحكومية مرتفعة، والاستثمار في الأعمال التجارية معدوم، ويستمر السخط العام في الغليان تحت السطح".

كما إن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، وقد حطّم انخفاض الريال مقابل الدولار رقمًا قياسيًّا جديدًا الأسبوع الماضي، بعد مواجهات مباشرة بين إيران وإسرائيل.