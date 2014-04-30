كويتيون مهددون بسحب جنسياتهم الأمريكية

يواجه عدد من المواطنين الكويتيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية بعد نحو شهرين، تهديدا حقيقيا بسحب جنسياتهم الأمريكية مع البدء بتطبيق قانون جديد في الولايات المتحدة يستهدف مكافحة التهرب الضريبي.

وتبدأ أمريكا مطلع تموز/ يوليو المقبل، تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي "فاتكا" في الكويت، ويتضمن القانون إلزام الأمريكيين الذين يمتلكون أصولا مالية خارج الولايات المتحدة، الإبلاغ عنها وتقديم بيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأميركية.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الأربعاء، عن مصادر مصرفية قولها إن "اللجنة الحكومية المشَكلة للإشراف على تطبيق تعليمات قانون (فاتكا)، تجري تحركات مكوكية بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، لإخضاع حوالي خمسة آلاف عميل لديهم الجنسية الأميركية في الكويت للقانون".

وأضافت أن "عشرات الكويتيين سيتعرضون للمساءلة القانونية في حال تبين أن لديهم جنسية مزدوجة، خصوصا أن هؤلاء الكويتيين ـ الأميركيين عليهم دفع الضريبة طبقا للقانون".

وأشارت المصادر إلى وجود مشكلة تتعلق بالسرية المصرفية وحماية العملاء رغم حلحلة يقوم بها بنك الكويت المركزي لهذا الملف.

وأقر الكونغرس الأمريكي في آذار/ مارس 2010، قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا) كجزء من قانون حوافز التوظيف، لاستعادة معدلات تشغيل العمالة.

ودخل القانون حيز التنفيذ العام الحالي، حيث يتعين على دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولاً مالية خارج الولايات المتحدة وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد و 250 ألف دولار للشركات، الإبلاغ عنها وتقديم بيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأميركية.