الاقتصاد الأمريكي حقق نموًا تجاوز التوقعات بنهاية 2023

سجّل الاقتصاد الأمريكي نموًا تجاوز التوقعات في الأشهر الأخيرة من عام 2023، وفق بيانات حكومية اليوم الخميس، في وقت يكثّف فيه الرئيس جو بايدن حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية.

وأفادت وزارة التجارة بأن أكبر اقتصاد في العالم سجّل معدلًا سنويًا للنمو بلغ 3,3% في الربع الأخير، مدفوعًا بسوق توظيف قوي وإنفاق المستهلكين.

ورفع ذلك النمو على مدى العام بأكمله إلى 2,5%، في تحسن عن عام 2022.

ويرجّح أن تصب الأرقام في مصلحة إدارة بايدن، التي تحاول إقناع الناخبين بأنه نجح في السيطرة على التكاليف، مع تعزيز الاستثمارات لدعم الاقتصاد.

وتبعث البيانات الأخيرة على التفاؤل بأن الولايات المتحدة نجحت في خفض التضخم بفضل رفع معدلات الفائدة من دون أن يؤدي ذلك إلى ركود.

وقالت وزارة التجارة إن إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع "يعكس الزيادات في إنفاق المستهلكين والصادرات وإنفاق الدولة والحكومات المحلية" وغير ذلك.

وتوقع محللون مطلع عام 2023 أن يفقد إنفاق المستهلكين زخمه، مع تراجع المدخرات التي تراكمت في فترة "كوفيد-19"، وبينما بقيت تكاليف الإقراض مرتفعة.

وحذّر البعض من أن البلاد قد تدخل في ركود، لكن القوة المفاجئة في سوق العمل عززت النمو، فيما بقي معدل البطالة منخفضًا رغم تراجع وتيرة التوظيف.