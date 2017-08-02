الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 7 أسابيع مع تماسك الدولار

انخفض الذهب اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تماسك فيه الدولار، وباع فيه المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح، بعد أن دفعت بيانات أمريكية سلبية الأسعار إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1265.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0638 بتوقيت غرينتش.

وبلغ الذهب في الجلسة السابقة أعلى مستوياته منذ الـ 14 من يونيو/ حزيران عند 1273.97 دولار.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.6 % إلى 1272.30 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض مؤشر يقيس نشاط المصانع الأمريكية من نحو أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات في يوليو/ تموز في ظل تباطؤ الطلبيات الجديدة، ولم يسجل إنفاق المستهلكين ارتفاعا يذكر في الشهر السابق؛ ما يمهد الطريق أمام نمو اقتصادي متوسط في الربع الثالث.

وحقق الدولار مكاسب محدودة اليوم، بعد ارتفاعه من أدنى مستوى في 15 شهرًا، مستفيدًا من توقف عمليات بيع للعملة المضطربة، في الوقت الذي بدأ فيه المستثمرون يتأهبون لأحداث رئيسة هذا الأسبوع لاسيما تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره، يوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6 % إلى 16.60 دولار للأوقية. ولامست الفضة أعلى مستوياتها منذ الـ 29 من يونيو/ حزيران، في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 942.90 دولار للأوقية، بعد أن زاد إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع في وقت سابق اليوم.

وانخفض البلاديوم 0.3 % إلى 889.60 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الـ 13 من يونيو/ حزيران في الجلسة السابقة.