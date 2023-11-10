تداعيات صراع اسرائيل وحماس على أمن الطاقة في أوروبا

ألقت الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل بظلالها على أوروبا، حيث تجد الأخيرة نفسها على حافة أزمة طاقة جديدة قد تكون لها عواقب واسعة النطاق.

وتواجه القارة الأوروبية الآن، بعد أن خفضت اعتمادها استراتيجياً على النفط والغازالروسي، تهديدا بنشوب صراع أوسع نطاقاً في غرب آسيا يؤثرعلى مصادر الطاقة البديلة الأساسية لديها.

وبحسب تحليل نشره موقع " ذي كرادل" "فرضت أوروبا حظراً محدوداً على إمدادات الطاقة الروسية منذ الصراع في أوكرانيا قبل عامين، الأمرالذي دفع القارة إلى البحث عن بدائل في غرب آسيا وشمال أفريقيا، موطن ما يقرب من 57% من احتياطيات العالم من النفط و41% من احتياطيات العالم من الغاز.

ومع ذلك، فإن القصف الاسرائيلي على غزة يثير مخاوف بشأن استقرار هذه المصادر الثانوية، حيث يمكن أن يؤدي أي تصعيد الى حدوث اضطراب في المنطقة الغنية بالطاقة.