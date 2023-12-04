التكنولوجيا تعزّز تنافسية الشركات الصغيرة وتجار البيع بالتجزئة

نشر موقع "يور ستوري" تقريرًا حول دورالتكنولوجيا في فهم سلوك المستهلك وتفضيلاته كعامل محوري في استدامة العمل وازدهاره.

وقال الموقع إن تقديم تجربة متميزة للعملاء لم يعد يعتمد فقط على موقع المتجر أو تخطيطه، بل على قدرته على اعتماد التقنيات الحالية والاستفادة منها.

وأضاف أن نشاط البيع بالتجزئة يشهد حاليًّا تحوّلًا كبيرًا، فهو يعتمد اليوم على التكامل التكنولوجي الفعال، كما إن اعتماد التكنولوجيا الرقمية، حتى في أصغر أشكالها، يمكن أن يتيح التخصيص والراحة والعناصر التجريبية.

وأشار إلى أن هذه التطورات تساعد تجار التجزئة الصغارعلى العمل بكفاءة أكبر، برأس مال محدود وتحوّل أفضل للمخزون، بالإضافة إلى تبسيط أي عملية، وتوفير نظرة ثاقبة لاتجاهات المستهلك.

ويمتد تقسيم تفضيلات العملاء عبر أبعاد مختلفة، بما في ذلك الاختلافات الجغرافية، وأنماط استخدام بطاقات الخصم والائتمان، والتعرف على العلامات التجارية الموثوقة، وتتبع الطلبات الموسمية للمشترين، وتسهيل الخدمات المالية المريحة بتوفير خيارات مثل التقسيط الشهري المريح.

ولمواكبة هذه التطورات السريعة وسط اضطرابات لا مثيل لها في السوق، تحول أصحاب الأعمال الصغيرة وتجار البيع بالتجزئة بشكل إستراتيجي إلى التكنولوجيا كمحفز لتضخيم إنتاجيتهم وزيادة هوامش الربح.

وقد ساعدهم هذا النهج في التغلب على التحديات ورفع مستوى تجربة التسوق الشاملة للمستهلكين، حتى في ظل القيود التي تفرضها موارد التوظيف المحدودة، وذلك بسبب إمكانية الوصول إلى خدمات البيع السحابية.

وتساعد حلول تكنولوجيا المعلومات تجار التجزئة على تخزين بيانات العملاء، وبالتالي استخدامها للوصول إليهم عبر البريد الإلكتروني أو البريد لإرسال العروض الموسمية.

وقد أثبت الاستثمار في الحلول التكنولوجية فاعليته في تحسين كفاءة العمل التجاري؛ ما أدى في النهاية إلى تحسين الربحية، ومكّنهم من الحفاظ على قدرتهم التنافسية.

وخلص الموقع إلى أن اعتماد هذه الابتكارات التكنولوجية هو بمثابة شهادة على مرونة الشركات الصغيرة وقدرتها على التكيف وسط ديناميكيات السوق المتطورة.

المصدر: موقع "يور ستوري"