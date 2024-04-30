"وول ستريت" تغلق مرتفعة مع ترقب المستثمرين قرارات حول أسعار الفائدة‎

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، الاثنين، بفضل المكاسب الكبيرة لشركتي "تسلا" و"أبل"، مع ترقب المستثمرين تصريحات البنك المركزي الأمريكي عن أسعار الفائدة بعد اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.

ويتوقع المتداولون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، بحسب "رويترز".

وارتفعت أسهم "تسلا" بعد أن أحرزت الشركة تقدماً في الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق برنامج متقدم لمساعدة سائقي سياراتها الكهربائية في الصين، ثاني أكبر سوق لها بعد الولايات المتحدة.

وصعدت أسهم "أبل" بعد أن أشار تقرير إلى أن الشركة استأنفت محادثاتها مع "أوبن إيه.آي" لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بالشركة الناشئة.

ووفقاً لبيانات أولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 16.34 نقطة أو 0.32% ليغلق عند 5116.30 نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك المجمع" 57.14 نقطة أو 0.36% إلى 15985.04 نقطة، وارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" 151.63 نقطة أو 0.40% إلى 38391.29 نقطة.