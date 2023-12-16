أزمة المواد الأساسية ترهق التونسيين.. هل من حل؟

يضطر تونسيون إلى الانتظار طويلاً في طوابير لاقتناء إحدى المواد الأساسية التي تراجع حضورها كثيراً في الأسواق التونسية، حتى أنّ البعض يضطر إلى التزود بما يحتاجه من الجزائر، لا سيما في المناطق الغربية القريبة من الحدود.

وفي شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، يقول أحد المواطنين إنه يشكو من فقدان عدة سلع أساسية، مضيفاً: "وهو أمر يجبرنا على الوقوف في صف طويل بشكل يومي من أجل الحصول على الحليب أو السكر".

وأوضح لـ "إرم نيوز"، أن "المواطن يعاني وأسعار المواد الأساسية تشهد ارتفاعاً مستمرًّا".

وتواجه تونس أزمة اقتصادية تفاقمت بعد فشل التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9 مليار دولار، إذ تخشى السلطات محاولات الصندوق فرض إملاءات على تونس بشكل يهدد بتفجير الوضع الاجتماعي.