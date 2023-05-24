أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة، إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف "أوبك+"، بعد تحذير وجهه وزير الطاقة السعودي للمضاربين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 77.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:07 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 73.79 دولار للبرميل.