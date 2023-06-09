السفير الروسي لدى تركيا: لا مبررات لتمديد اتفاق الحبوب
قال السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يرخوف، اليوم الجمعة، إن موسكو تواصل المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، لكن لا يوجد ما يدعو لتمديده، بحسب ما أوردته وكالة الإعلام الروسية.
يسمح الاتفاق لأوكرانيا باستئناف تصدير الحبوب من موانئها الجنوبية عبر البحر الأسود
وفي يوليو/تموز الماضي، تم التوصل إلى اتفاق يسمح لأوكرانيا باستئناف تصدير الحبوب من موانئها الجنوبية عبر البحر الأسود، بوساطة تركيا والأمم المتحدة.
وينتهي سريان الاتفاق الشهر المقبل، في حال رفضت روسيا تجديده.