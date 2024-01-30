"النقد الدولي" يرفع توقعاته للنمو العالمي لعام 2024
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 إلى 3,1%، مقارنة بزيادة 2,9% كانت متوقعة في تقرير سابق نشر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأشار في تقريره السنوي حول الاقتصاد العالمي، اليوم الثلاثاء، إلى "صمود" الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية حول العالم، وأعاد تقييم بشكل ملحوظ للولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمكسيك.
وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق الدولي بيار أوليفييه غورينشاس لصحافيين قبل نشر التقرير: "كان في الوقت نفسه هناك تضخم أقل ونمو أكبر".
وأضاف: "لم يحصل ذلك فقط في الولايات المتحدة، أظهرت اقتصادات العديد من الدول صمودا كبيرا العام الماضي وهو مستمر عام 2024"، ذاكرا على سبيل المثال الصين وروسيا والبرازيل والهند.
كما يتوقع أن يبقى النمو العالمي أقل من متوسطه التاريخي الأخير البالغ 3,8% هذا العام والعام المقبل؛ بسبب التأثيرات المستمرة لرفع أسعار الفائدة، وإلغاء الدعم الحكومي المرتبط بجائحة "كوفيد-19"، والتراجع المستمر في مستويات الإنتاجية.
ومن بين الاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع، يبدو أن النمو في البلدان الأوروبية سيبقى ضعيفا، ما يعكس التحديات المستمرة، فيما يتوقع أن يتحسّن أداء اليابان وكندا بشكل طفيف.
ومع إبقاء الصندوق توقعاته للتضخم من دون تغيير عند 5,8 % لعام 2024، لكن ذلك يخفي تباينا كبيرا بين البلدان الثرية والفقيرة، إلا أنه رجح أن يبلغ معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة 2,6 % عام 2024، بانخفاض 0,4 نقطة مئوية عن تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
فيما يتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي في الاقتصادات الناشئة والنامية إلى 8,1 % بزيادة 0,3 نقطة مئوية، ويمكن أن تعزى هذه الزيادة بجزء كبير إلى المشكلات المستمرة في الأرجنتين، حيث تجاوز ارتفاع أسعار المستهلك 200 % العام الماضي وسط أزمة اقتصادية عميقة.
نمو أكبر حجما
ونما اقتصاد كل من الولايات المتحدة والصين بنسبة أعلى مما توقعه صندوق النقد الذي كان قد تحدث عن تباطؤ كبير لكليهما.
وتوقع الصندوق الآن أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2,1 % في 2024، وهو انخفاض طفيف عن 2,5 % التي كانت متوقعة عام 2023، معتبرًا أن هذا التحسن يعود "إلى النمو الذي تحقق في 2023 وكان أكثر حجما مما توقعه" الصندوق.
كما حقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 4,6% هذا العام، بانخفاض عن 5,2% العام الماضي.
في حين توقع الصندوق أن تحقق الهند نموا بنسبة 6,5% هذا العام، بزيادة 0,2 نقطة مئوية عن تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد معدل نمو بلغ حوالي 6,7 % عام 2023، كما رفع آفاق النمو لروسيا وإيران والبرازيل للعام المقبل.
تحديات أوروبية
وفيما تشهد العديد من الاقتصادات الآسيوية تحسنا مستمرا، ما زالت أوروبا تؤثر على التوقعات العالمية مع تسليط النقد الدولي الضوء على "النمو الضعيف بشكل ملحوظ في منطقة اليورو".
ويتوقع أن يسجّل اقتصاد ألمانيا مجددا أبطأ نمو في مجموعة السبع مع زيادة نسبتها 0,5 % فقط هذا العام، بعدما انكمش بنسبة 0,3 % في عام 2023.
ومن المتوقع أيضا أن تسجّل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا نموا بنسبة 1 % أو أقل هذا العام، في حين يتوقع أن يكون أداء الاقتصاد الإسباني أفضل قليلا، مع نمو نسبته 1,5 %.
وأوضح صندوق النقد الدولي في التقرير أن النمو الضعيف في منطقة اليورو يعكس "ضعف ثقة المستهلكين والتأثير المستمر لارتفاع أسعار الطاقة".
لكن رغم ذلك، يبدو أن الصورة العامة في العام 2024 ستكون أقل قتامة من المتوقع بالنسبة إلى العديد من البلدان، إذ يتوقع أن تحقق كل الدول التي ورد ذكرها في التقرير، باستثناء الأرجنتين، نموا إيجابيا هذا العام.
ويُعد هذا تحسنا مقارنة بعام 2023 عندما توقعت التقديرات انكماش أربعة من الاقتصادات الثلاثين المذكورة في التقرير، وفقا لصندوق النقد الدولي.