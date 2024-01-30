"النقد الدولي" يرفع توقعاته للنمو العالمي لعام 2024

ومع إبقاء الصندوق توقعاته للتضخم من دون تغيير عند 5,8 % لعام 2024، لكن ذلك يخفي تباينا كبيرا بين البلدان الثرية والفقيرة، إلا أنه رجح أن يبلغ معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة 2,6 % عام 2024، بانخفاض 0,4 نقطة مئوية عن تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

فيما يتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي في الاقتصادات الناشئة والنامية إلى 8,1 % بزيادة 0,3 نقطة مئوية، ويمكن أن تعزى هذه الزيادة بجزء كبير إلى المشكلات المستمرة في الأرجنتين، حيث تجاوز ارتفاع أسعار المستهلك 200 % العام الماضي وسط أزمة اقتصادية عميقة.

نمو أكبر حجما

ونما اقتصاد كل من الولايات المتحدة والصين بنسبة أعلى مما توقعه صندوق النقد الذي كان قد تحدث عن تباطؤ كبير لكليهما.

وتوقع الصندوق الآن أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2,1 % في 2024، وهو انخفاض طفيف عن 2,5 % التي كانت متوقعة عام 2023، معتبرًا أن هذا التحسن يعود "إلى النمو الذي تحقق في 2023 وكان أكثر حجما مما توقعه" الصندوق.