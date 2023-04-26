شقيق حاكم مصرف لبنان يتغيب مجددا عن جلسات أمام قضاة أوروبيين

وأضاف: "أعرب القضاة الأوروبيون عن انزعاجهم الشديد من تمنّع سلامة عن الحضور، وهم غير مقتنعين بالأسباب المرضية لتبرير غيابه".

وهذه المرة الثالثة التي يزور فيها محققون أوروبيون لبنان، للاستماع بحضور قضاة لبنانيين لشهود في التحقيقات المرتبطة بثروة حاكم المصرف المركزي، ومن المفترض أن يستمعوا، يوم غد الخميس، إلى مساعدته ماريان الحويك.

وطلب المحققون الأوروبيون أيضا الاستماع إلى وزير المال يوسف الخليل، الجمعة المقبلة، باعتبار أنه شغل منصب مدير العمليات المالية في مصرف لبنان قبل الانتقال إلى وزارة المالية.

وليس واضحا ما إذا كان الخليل سيمثل أمام المحققين، وفق المسؤول القضائي.

وتشكل ثروة سلامة (72 عامًا)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، إذ تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج.

وخلال جلستي استماع في آذار/مارس الماضي أمام المحققين الأوروبيين، نفى رياض سلامة أن يكون حول أي أموال من مصرف لبنان إلى حساباته الشخصية داخل البلاد وخارجها، منتقدا ما وصفه بأنه "سوء نية وتعطش للادعاء" عليه من جهات عدة.

ورفعت قاضية لبنانية الشهر الجاري قرار منع السفر المفروض على سلامة، ما من شأنه أن يتيح له المثول أمام القضاء الفرنسي الذي استدعاه للحضور أمامه في 16 أيار/مايو.

وكان المحققون الأوروبيون استمعوا في كانون الثاني/يناير في بيروت إلى شهود، بينهم مدراء مصارف وموظفون سابقون في مصرف لبنان.