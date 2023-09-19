كولومبيا.. انخفاض إنتاج النفط يهدد بفقد مئات الوظائف

ذكرت صحيفة "إل إيرلادو" الكولومبية، أن انخفاض إنتاج النفط في البلاد يهدد بفقد مئات الوظائف.

جاء ذلك، وفق ما نقلت الصحيفة عن دراسة حول نتائج آثار الاقتصاد منخفض الكربون على سوق العمل وعلى الاقتصاد العالمي، أجرتها إدارة التخطيط الوطني الكولومبية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC).

وأشارت إلى أن إدارة التخطيط في كولومبيا قامت بعمل محاكاة لسيناريو تخفيض إنتاج النفط والفحم في البلاد إلى النصف من أجل التعرف على التحديات التي ستواجه الإدارة بين عامي 2023 و2030، مما يمكنهم من التحضير واتخاذ القرارات بشأن التحول في مجال الطاقة على المدى المتوسط والطويل.

وبحسب هذا السيناريو، فإن التأثير سيكون على قطاع النفط متمثلًا بانخفاض إنتاج النفط الخام بنسبة 12.1% وخسارة 117 ألف وظيفة.

أما بالنسبة لقطاع إنتاج الفحم، فسينخفض الإنتاج بنسبة 11.8% وستُلغى 145 ألف وظيفة. علاوة على 100 ألف وظيفة سيتم فقدانها في القطاعات المساندة لقطاعي النفط والفحم.

وفيما يتعلق بالفقر، فمن المتوقع أن يزيد بنسبة 3.26% والفقر الشديد بنسبة 1.40%.

وأشارت الدراسة إلى أنه يجب على الحكومة الكولومبية أن تسعى إلى الحصول على حوافز لزيادة الإنتاج في قطاعات الزراعة والأعمال التجارية الزراعية والسياحة على مستوى البلاد، وذلك من أجل إيجاد فرص عمل جديدة في هذه القطاعات تستطيع تغطية جزء من الوظائف التي سيفقدها قطاعا إنتاج النفط والفحم.

وقدرت أن الحكومة قادرة على خلق قرابة 93 ألف وظيفة، في حال اتبعت سياسات تحفيز وتخطيط سليمة، من شأنها أن تعوض وتوفر فرصًا جديدة للعمال.

المصدر: صحيفة "إل إيرلادو"