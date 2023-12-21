مع رفع الفائدة 250 نقطة.. تركيا: دورة التشديد ستنتهي قريبًا

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس 250 نقطة أساس إلى 42.5 %، اليوم الخميس، كما كان متوقعًا، وأشار إلى أن دورة التشديد الصارمة ستنتهي "في أقرب وقت ممكن".

البنك المركزي رفع الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع 3400 نقطة، منذ يونيو/حزيران، عندما عيَّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في "وول ستريت" حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي لتنفيذ تحول حادٍ نحو سياسات تقليدية بصورة أكبر.

ورفع المركزي الفائدة 500 نقطة أساس في كل من الأشهر الثلاثة الماضية، لكنه قال، الشهر الماضي، إن التشديد سينتهي قريبًا. وبعدما خفّض الوتيرة إلى النصف، اليوم الخميس، أشار البنك إلى أن "التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لوضع الأساس لمسار تراجع التضخم".