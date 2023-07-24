فرنسا تحمّل روسيا مسؤولية فشل الاتفاق حول الوقود الأحفوري

حمّلت فرنسا الأحد، روسيا، مسؤولية فشل مجموعة العشرين في الاتفاق على خارطة طريق للاستغناء تدريجيا عن استخدام الوقود الأحفوري خلال اجتماع لوزراء الطاقة في الهند.

وخلا البيان الختامي الصادر في نهاية الاجتماع من أي ذكر للفحم الذي يعد من العوامل الكبرى المسببة للاحترار العالمي.

وحمّلت وزيرة الطاقة الفرنسية الأحد مسؤولية ذلك لروسيا. وعبّرت الوزيرة أنييس بانييه-روناشيه عن "أسفها الشديد لعدم صدور بيان مشترك في نهاية هذا الاجتماع، خصوصا بسبب روسيا".

وقالت الهند التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين إن بعض الأعضاء أكدوا على أهمية السعي إلى "خفض تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة". لكنها لفتت إلى أن "أعضاء آخرين كانت لهم وجهات نظر مختلفة بإمكان أن تعالج تقنيات التخفيف والإزالة مثل هذه المخاوف".

وجاء إخفاق مجموعة العشرين في الاتفاق على خارطة الطريق على الرغم من اتّفاق قادة مجموعة السبع في هيروشيما في أيار/مايو على "تسريع عملية الاستغناء تدريجا عن الوقود الأحفوري".

وتعتبر الدول ذات الاقتصادات النامية أن الدول الغربية المتطورة عليها أن تدفع ثمنا أكبر بصفتها ملوثة مزمنة ومساهمة في الدفيئة.