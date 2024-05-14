أمريكا تبدأ "عقابها الجمركي" للصين

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات صينية تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، مستهدفة قطاعات إستراتيجية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والفولاذ والمعادن.

وأوضح البيت الأبيض، أنه من المقرر أن تزيد نسبة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية أربع مرات لتصل إلى 100 بالمئة هذا العام، فيما سترفع نسبة الرسوم على أشباه الموصلات من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة بحلول العام 2025.