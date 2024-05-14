أمريكا تبدأ "عقابها الجمركي" للصين
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات صينية تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، مستهدفة قطاعات إستراتيجية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والفولاذ والمعادن.
وأوضح البيت الأبيض، أنه من المقرر أن تزيد نسبة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية أربع مرات لتصل إلى 100 بالمئة هذا العام، فيما سترفع نسبة الرسوم على أشباه الموصلات من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة بحلول العام 2025.
وسارعت الصين إلى التحذير من أن الرسوم الجديدة "ستؤثر بشدة" على العلاقات الثنائية.
وقالت وزارة التجارة الصينية، إن الرسوم الجديدة "ستؤثر بشدّة على أجواء التعاون الثنائي"، داعية واشنطن إلى "تصحيح تصرفاتها الخاطئة على الفور وإلغاء الإجراءات الجمركية الإضافية ضد الصين".
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين قال في وقت سابق، "إن الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد وهو انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
وجاء القرار الأمريكي بعد الانتهاء من مراجعة للرسوم المفروضة في إطار حرب تجارية بين واشنطن وبكين، كما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسوما على سلع من الصين بلغت قيمتها 300 مليار دولار.